Избили за замечание: пьяные мужчины напали на девушку в Краснодаре

В Краснодаре полицейские задержали двух мужчин, которые во дворе жилого дома избили сделавшую им замечание девушку. Инцидент произошел утром 27 мая на улице имени 40-летия Победы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

В дежурную часть полиции поступило сразу несколько жалоб от бдительных граждан. Жильцы сообщили, что двое мужчин на автомобиле распивали спиртные напитки и на полную мощность включили музыку.

Когда одна из местных жительниц попыталась призвать нарушителей к порядку, мужчины отреагировали на замечание крайне агрессивно. Они нанесли девушке телесные повреждения, угрожали физической расправой и достали пистолет.

Прибывший на вызов наряд полиции скрутил дебоширов на месте происшествия и доставил их в территориальный отдел для разбирательства. Правонарушителями оказались молодые люди в возрасте 26 и 28 лет.

Кроме того, при задержании мужчины оказали сопротивление стражам порядка. В отношении хулиганов уже составлены административные протоколы по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ближайшие 15 суток правонарушители могут провести под административным арестом. Собранные материалы планируют отправить в суд.

Одновременно с этим правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту причинения вреда здоровью и угрозы убийством.

