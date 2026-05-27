Пасечник: ВСУ атаковали дронами гимназию в Сватове

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 27 мая атаковали с помощью дронов гимназию, расположенную в Сватове Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Пасечник сообщил об очередных атаках украинских беспилотников на города республики. Один из дронов нанес повреждения зданию Сватовской гимназии №7 — беспилотник попал в кровлю. К счастью, детей в этот момент внутри не было.

Также под удар попали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. Вражеские БПЛА целенаправленно били по гражданским объектам и мирным жителям.

В Сватове один из ударов пришёлся прямо по легковому автомобилю. В результате атаки погиб 51-летний мужчина. Ещё двое — женщина и второй мужчина — получили ранения разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Северодонецке последствия атаки также серьёзны: ранения получили три человека. Удар нанесли по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий. Всем пострадавшим оперативно помогают врачи.

Леонид Пасечник от имени жителей республики и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибшего, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

Глава ЛНР подчеркнул, что украинские силы целенаправленно наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР фиксируют каждое такое преступление для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Ранее ВСУ атаковали гимназию и общежитие в Старобельске. В результате происшествия 21 человек погиб, еще более 60 получили травмы различной степени тяжести.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.