«Роскосмос» показал первый выход Сергея Микаева в открытый космос

Российский космонавт Сергей Микаев вышел в открытый космос с модуля «Поиск» Международной космической станции. Люк был открыт в 17:17 по московскому времени, соответствующие кадры в Telegram-канале опубликовал «Роскосмос».

На видео видно, как Микаев начинает свою работу за бортом МКС. Для него этот выход стал первым в карьере.

Ранее в «Роскосмосе» анонсировали, что в ходе данной экспедиции в открытый космос также должен выйти космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Для него это будет вторая подобная миссия.

Микаев работает в скафандре «Орлан-МКС» № 6. За бортом станции космонавты, как уже вышедший, так и тот, кто присоединится позже, в сумме проведут около пяти часов. Им предстоит выполнить ряд важных задач, связанных с научной программой полета Международной космической станции.

Внутри МКС за пультом роборуки ERA дежурит космонавт Андрей Федяев.

