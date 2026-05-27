Россияне установили на МКС уникальный телескоп для наблюдения за Солнцем

Российские космонавты установили на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) уникальный научный прибор «Солнце-Терагерц». Это радиотелескоп, предназначенный для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения, говорится в сообщении «Роскосмоса» .

Работа в открытом космосе ведется уже около двух с половиной часов. Монтаж прибора выполняют космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

«Солнце‑Терагерц» позволит ученым получать принципиально новые данные о нашем светиле. Терагерцевый диапазон — один из самых сложных для наземных наблюдений, так как излучение в нем практически не проходит через атмосферу Земли.

Установка телескопа на внешней поверхности МКС открывает уникальные возможности для астрофизики и гелиофизики без помех. С его помощью ученые смогут заранее узнавать о том, какая будет погода в космосе, и предупреждать население.

