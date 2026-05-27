Посол России в Бельгии показал фото из Старобельска в ответ на ноту протеста

Посол России в Бельгии Дмитрий Гончар был вызван в министерство иностранных дел королевства 27 мая. Брюссель официально заявил о неприемлемости призывов Москвы к иностранным гражданам, включая дипломатов, покинуть Киев в связи с планируемыми ударами Вооруженных сил России по украинской столице. В ответ российский посол призвал бельгийскую сторону серьезно отнестись к заявлению МИД России от 25 мая, подчеркнув, что речь идет не об угрозах, а о стремлении обезопасить иностранцев, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Глава дипмиссии указал на цинизм позиции Бельгии, которая выставляет Россию главным и единственным злом, полностью оправдывая любые действия киевского режима. По словам посла, ожидаемые удары РФ по Киеву преподносятся как эскалация, но при этом полностью игнорируется их первопричина — теракт Вооруженных сил Украины в Старобельске 22 мая.

По словам Гончара, Россию голословно обвиняют в ударах по гражданской инфраструктуре, в то время как киевский режим при прямой поддержке стран ЕС и НАТО ежедневно совершает военные преступления против мирного населения.

Учитывая, что власти Бельгии полностью замалчивают трагедию в Старобельске, Гончар продемонстрировал и передал представителям бельгийского МИД подборку фотографий с места событий, наглядно показывающих шокирующие последствия удара. Таким образом, Москва попыталась привлечь внимание европейских партнеров к фактам, которые, по мнению России, они предпочитают не замечать.

Кроме того, посол обратил внимание бельгийской стороны на контрпродуктивность участившихся нападок на Россию по любому поводу со стороны руководства МИД Королевства. Гончар предупредил, что такая конфронтационная линия рискует загнать двусторонние отношения в тупик, и призвал Брюссель к более сбалансированному и объективному подходу.

