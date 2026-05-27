Air Tanzania запустит три прямых рейса в неделю из Москвы на Занзибар

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар начнутся 2 июля. Авиакомпания Air Tanzania будет выполнять перелеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар с частотой три раза в неделю, об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, пишет ТАСС .

Первый рейс будет запущен при условии достижения минимального уровня загрузки самолета. Перевозки будут осуществляться на современных широкофюзеляжных лайнерах Boeing 787 Dreamliner. Это позволит пассажирам летать с комфортом на дальнемагистральных маршрутах.

Новое авиасообщение значительно упростит поездки туристов и деловых людей между Россией и Танзанией, а также откроет удобный транзитный маршрут через Москву для пассажиров из Дар-эс-Салама на Занзибар.

Ранее добраться из Москвы на Занзибар можно было только с пересадками — через Стамбул, Доху или Дубай. Прямой рейс сокращает время в пути и избавляет от лишних стыковок. Ожидается, что новый маршрут будет особенно востребован в высокий туристический сезон, который на Занзибаре длится почти круглый год.

