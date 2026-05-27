Air Tanzania запустит три прямых рейса в неделю из Москвы на Занзибар
Фото - © Pxhere.com
Прямые рейсы из Москвы на Занзибар начнутся 2 июля. Авиакомпания Air Tanzania будет выполнять перелеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар с частотой три раза в неделю, об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, пишет ТАСС.
Первый рейс будет запущен при условии достижения минимального уровня загрузки самолета. Перевозки будут осуществляться на современных широкофюзеляжных лайнерах Boeing 787 Dreamliner. Это позволит пассажирам летать с комфортом на дальнемагистральных маршрутах.
Новое авиасообщение значительно упростит поездки туристов и деловых людей между Россией и Танзанией, а также откроет удобный транзитный маршрут через Москву для пассажиров из Дар-эс-Салама на Занзибар.
Ранее добраться из Москвы на Занзибар можно было только с пересадками — через Стамбул, Доху или Дубай. Прямой рейс сокращает время в пути и избавляет от лишних стыковок. Ожидается, что новый маршрут будет особенно востребован в высокий туристический сезон, который на Занзибаре длится почти круглый год.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.