Торговцев детьми в Москве приговорили к условным срокам
В Москве вынесен приговор группе женщин, которые отдавали своих новорожденных детей посторонним людям. Три фигурантки дела получили условные сроки лишения свободы, об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным уголовного дела, Зухра Минигалеева, Аурика Долич и Гулия Муртазина в 2019 году родили младенцев, но не собирались их воспитывать — вместо этого они передали малышей многодетной матери Юлии Логиновой и ее сообщнице Наталье Патоке. Каждую из фигуранток приговорили к условному лишению свободы на 3,5 года с испытательным сроком 2 года.
Это дело стало частью более крупной криминальной схемы, которую организовала Юлия Логинова. В 2018–2019 годах она вместе с Натальей Патокой создавала так называемые «приюты» для беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей. Под видом благотворительности преступницы подыскивали будущих матерей, согласных отказаться от младенцев, а затем по подложным документам регистрировали новорожденных как своих собственных.
По данным следствия, женщины действовали не ради наживы в классическом смысле, но их действия подпадают под статью о торговле людьми. Формально биологические матери «дарили» детей, однако закон рассматривает любую передачу ребенка посторонним с нарушением установленного порядка (через органы опеки — ред.) как незаконную. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, поэтому приговор оказался условным.
Сама Юлия Логинова, а также Наталья Патока уже находятся под следствием по более серьезным обвинениям. Для троих осужденных женщин условный срок означает, что при нарушении режима в течение двух лет они могут быть отправлены в колонию.
