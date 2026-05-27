Торговцев детьми в Москве приговорили к условным срокам

В Москве вынесен приговор группе женщин, которые отдавали своих новорожденных детей посторонним людям. Три фигурантки дела получили условные сроки лишения свободы, об этом сообщает РЕН ТВ .

По данным уголовного дела, Зухра Минигалеева, Аурика Долич и Гулия Муртазина в 2019 году родили младенцев, но не собирались их воспитывать — вместо этого они передали малышей многодетной матери Юлии Логиновой и ее сообщнице Наталье Патоке. Каждую из фигуранток приговорили к условному лишению свободы на 3,5 года с испытательным сроком 2 года.

Это дело стало частью более крупной криминальной схемы, которую организовала Юлия Логинова. В 2018–2019 годах она вместе с Натальей Патокой создавала так называемые «приюты» для беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей. Под видом благотворительности преступницы подыскивали будущих матерей, согласных отказаться от младенцев, а затем по подложным документам регистрировали новорожденных как своих собственных.

По данным следствия, женщины действовали не ради наживы в классическом смысле, но их действия подпадают под статью о торговле людьми. Формально биологические матери «дарили» детей, однако закон рассматривает любую передачу ребенка посторонним с нарушением установленного порядка (через органы опеки — ред.) как незаконную. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, поэтому приговор оказался условным.

Сама Юлия Логинова, а также Наталья Патока уже находятся под следствием по более серьезным обвинениям. Для троих осужденных женщин условный срок означает, что при нарушении режима в течение двух лет они могут быть отправлены в колонию.

