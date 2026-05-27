Воспитателя-педофила осудили за домогательство к девочке в Красногорске

В Подмосковье суд вынес обвинительный приговор воспитателю частного детского сада, который домогался девочки, которой всего 3,5 года. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима, об этом в соцсетях рассказала мама малышки.

По словам женщины, стороне обвинения удалось доказать вину воспитателя-педофила, который домогался ребенка. В итоге его приговорили к 13 годам строгого режима.

При этом, по словам матери пострадавшей девочки, частный детский сад, где все произошло, продолжает работать. Жена осужденного по-прежнему работает в дошкольном учреждении, а другие родители все еще приводят туда своих детей.

Теперь семья намерена добиться закрытия частного детского сада, где маленькая девочка пострадала от действий взрослого мужчины.

