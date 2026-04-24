Семейный подряд: муж тряс членом в частном детсаду, а жена затравила потерпевших

Жительница Красногорска Виктория (имя изменено) поделилась в Сети ужасающей историей о том, как воспитатель частного детского сада домогался ее 3-летней дочери, а владелица дошкольного учреждения и по совместительству его жена угрожает пострадавшим, предавшим ситуацию огласке.

Домогательства

История началась в октябре 2025 года. Девочка пришла домой и рассказала, что воспитатель-мужчина снял перед ней штаны и оголил свой пенис, включил порно на телефоне и предложил малышке повторить то, что показано на кадрах. Ребенок испугался и убежал.

В этот же день Виктория поехала в полицию и написала заявление. Аналогичным образом поступила семья, чья 4-летняя дочь также стала жертвой действий воспитателя. Мужчину арестовали, сейчас он находится в СИЗО в ожидании приговора. Но на этом все не закончилось.

Выяснилось, что детским садом владеет супруга подозреваемого С. (имя изменено), который не был оформлен официально в штат учреждения. Кроме того, у него нет никаких документов, подтверждающих, что он может работать с детьми. Официального оформления не было и у других работников детсада.

В день, когда все произошло, эта женщина уехала и оставила детей один на один со своим мужем.

Угрозы пострадавшим

Как только было написано заявление, С. начала распространять про пострадавших лживые сведения, обвиняя малышку в клевете, заявила, что та якобы болеет аутизмом или ДЦП, а ее родители вымогают деньги. Она также сказала, что другая семья должна быть лишена родительских прав.

Кроме того, С. ежедневно выкладывает провокационные истории в соцсетях, под постами, освещающими ситуацию, обвиняет родителей пострадавших девочек в попытке навредить детсаду и его воспитанникам. Вся история, по ее мнению, была выдумана из зависти.

С. также рассказывает, что дочка Виктории якобы любит заходить в туалет к мальчикам и смотреть, как те справляют нужду, а еще она часто падает на пол и бьется в истерике.

В рамках следствия пострадавшие прошли все необходимые исследования, в том числе с привлечением психологов и психиатров. Девочка оказалась абсолютно здоровой.

Травля закончилась тем, что на семью начали оглядываться на улице и тыкать пальцем. На родителей обрушилась волна хейта за то, что они поверили своей малолетней дочке, а не взрослым людям, работающим в детсаду.

«Сейчас написано заявление на его жену (владелицу сада) и отправлены жалобы в соответствующие инстанции о просьбе проверить данный детский сад и закрыть при выявлении нарушений», — пояснила Виктория.

Мать 4-летней жертвы Юлия (имя изменено) рассказала, что владелица детсада также жестко прошлась и по ее семье.

«В данный момент директор сада поливает наши семьи грязью. Пишет и распространяет информацию о том, что наши дети психически больные, чтобы нас ограничили в родительских правах и лишили их, что у меня после рождения третьего ребенка родовая депрессия и мой ребенок все придумал и нафантазировал», — добавила она.

Сейчас детсад до сих пор работает, а его владелица продолжает распространять ложные сведения о семьях, обратившихся в полицию. Кроме того, часть потерпевших, которые были найдены благодаря огласке ситуации, не хочет писать заявление правоохранителям.

