Плоды заразы: можно ли подхватить ротавирус через продукты в магазине?

На поверхности продуктов способны временно сохраняться возбудители норовирусной и ротавирусной инфекций, сальмонеллеза и других заболеваний, а также яйца паразитов. По этой причине даже внешне чистые плоды рекомендуется тщательно мыть перед употреблением, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Теоретически через продукты, которых касались многие люди, могут передаваться возбудители кишечных инфекций. В первую очередь речь идет о норовирусной инфекции, ротавирусной инфекции, сальмонеллезе, шигеллезе и некоторых разновидностях кишечной палочки. Если человек с инфекцией не помыл руки после туалета, а затем трогал продукты, микроорганизмы могут попасть на их поверхность», — рассказала врач.

Она добавила, что такой путь передачи считается возможным, но не самым распространенным. Для заражения обычно требуется сочетание нескольких факторов: достаточное количество возбудителя, его сохранность на поверхности продукта и последующее попадание в рот.

«На поверхности овощей, фруктов или зелени зачастую оказываются яйца паразитов — это обусловлено скорее условиями выращивания, а не тем, что их кто-то потрогал. Именно поэтому такие продукты рекомендуется тщательно мыть независимо от того, где они были куплены», — отметила врач.

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