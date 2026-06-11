Кувейт временно закрыл воздушное пространство из-за атаки Ирана

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Власти Кувейта приняли решение о закрытии воздушного пространства над страной на фоне иранских ударов, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации эмирата.

В заявлении ведомства говорится, что эта мера принята в связи с «чудовищными иранскими атаками» на территорию Кувейта и потенциальными рисками для гражданской авиации в регионе.

Рейсы, находящиеся в воздухе, перенаправят в другие аэропорты.

Ранее Иран тоже подвергся атаке. При этом президент США Дональд Трамп не исключил новой масштабной бомбардировки Ирана.

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