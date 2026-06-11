Трамп не исключил новой масштабной бомбардировки Ирана

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Американские военные скоро прекратят текущую волну бомбардировок, но есть возможность более мощных ударов по Ирану уже на следующий день. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистом телеканала Fox News Трейем Ингстом, сообщает ТАСС .

По словам журналиста, Трамп сказал ему, что иранцы попросили остановить бомбардировку и что она вскоре действительно прекратится.

Ингст уточнил, что спросил президента, что произойдет, если Иран не подпишет соглашение, предложенное американскими переговорщиками. Трамп ответил: «Мы разбомбим их ко всем чертям завтра ночью».

Ранее Трамп поднимал перед подчиненными вопрос об ударе по Ирану ядерным оружием.

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