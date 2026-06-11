Трамп не исключил новой масштабной бомбардировки Ирана
Американские военные скоро прекратят текущую волну бомбардировок, но есть возможность более мощных ударов по Ирану уже на следующий день. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистом телеканала Fox News Трейем Ингстом, сообщает ТАСС.
По словам журналиста, Трамп сказал ему, что иранцы попросили остановить бомбардировку и что она вскоре действительно прекратится.
Ингст уточнил, что спросил президента, что произойдет, если Иран не подпишет соглашение, предложенное американскими переговорщиками. Трамп ответил: «Мы разбомбим их ко всем чертям завтра ночью».
Ранее Трамп поднимал перед подчиненными вопрос об ударе по Ирану ядерным оружием.
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