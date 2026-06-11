Онищенко заявил о росте риска кишечных инфекций в России в августе

Онищенко пояснил, что нельзя сказать, будто в июне отдыхать не стоит из-за риска заболеть, а в июле — самое время. Однако наиболее резкий подъем заболеваемости кишечными инфекциями начинается в конце июля — августе, поскольку на рынок поступает большое количество овощей и фруктов.

Эпидемиолог подчеркнул, что нет смысла ограничивать себя в выборе времени и места для отдыха, ориентируясь на активность инфекций. Достаточно хорошо подготовиться к отпуску и заранее выяснить особенности региона назначения.

По его словам, появление клещей в этом году не значит, что туда не стоит ехать. Просто нужно знать меры предосторожности, чтобы избежать проблем. Академик отметил, что в России нет зон, где можно гарантированно заболеть. Даже поездка в самую неблагополучную зону будет безопасной при соблюдении рекомендаций медиков.

Онищенко добавил, что не советует выбирать для отдыха страны Юго-Восточной Азии из-за совершенно другого климата и обстановки по сравнению с Россией. Внутри же страны можно путешествовать в любые города.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.