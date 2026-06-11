Ряд российских лабораторий признал хлопковое масло пригодным для двигателей

Некоторые российские лаборатории пришли к выводу, что кулинарное хлопковое масло с добавлением дизельного топлива может использоваться для смазки машинных двигателей. Эксперты заключили, что под видом моторного масла в магазинах может оказаться практически любая жидкость, сообщают « Известия ».

Национальный автомобильный союз (НАС) весной 2026 года отправил в различные лаборатории образцы для анализа — подходит ли материал для смазки двигателей внутреннего сгорания. Но вместо моторного масла на исследование направили хлопковое масло с добавлением 20 миллилитров дизельного топлива и отработки.

Вице-президент НАС Антон Шапарин пояснил, что союз не планировал получать декларацию на такое «масло». По его словам, цель этого эксперимента — показать, что под видом моторного масла в канистре на прилавке может оказаться что угодно, вплоть до масла для плова.

По итогам исследований лаборатории признали образцы соответствующими нормам и пригодными для использования в качестве смазок для двигателей. Подробный отчет они не предоставили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.