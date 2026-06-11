Есть пострадавшие: многоквартирный дом в Краснодаре загорелся из-за атаки БПЛА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают атаковать Краснодарский край. Пострадали три человека, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
В Краснодаре обломки дрона попали в многоквартирный дом. Из-за этого вспыхнул огонь. На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.
«Сейчас им оказывают всю необходимую помощь», — отметил Кондратьев в Telegram-канале.
Кроме того, атаке подвергся Северский район. Там оказались повреждены частные дома. Пострадал один человек.
Ранее фрагменты беспилотников упали в поселке Афипский. После этого случилось возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
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