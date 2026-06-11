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Есть пострадавшие: многоквартирный дом в Краснодаре загорелся из-за атаки БПЛА

В Краснодаре обломки дрона попали в многоквартирный дом. Из-за этого вспыхнул огонь. На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.

«Сейчас им оказывают всю необходимую помощь», — отметил Кондратьев в Telegram-канале.

Кроме того, атаке подвергся Северский район. Там оказались повреждены частные дома. Пострадал один человек.

Ранее фрагменты беспилотников упали в поселке Афипский. После этого случилось возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

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