Пожар вспыхнул на территории НПЗ в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА
Северский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за обломков дрона произошел пожар, сообщает оперштаб региона.
Фрагменты беспилотников упали в поселке Афипском. После этого случилось возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
Кроме того, обломки дронов были обнаружены по трем адресам частного сектора. На одном из них произошло возгорание хозпостройки. Еще в одном доме оказались выбиты стекла. Нарушена газовая магистраль.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.