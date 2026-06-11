Пожар вспыхнул на территории НПЗ в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

Фрагменты беспилотников упали в поселке Афипском. После этого случилось возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, обломки дронов были обнаружены по трем адресам частного сектора. На одном из них произошло возгорание хозпостройки. Еще в одном доме оказались выбиты стекла. Нарушена газовая магистраль.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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