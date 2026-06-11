Ловушки не спасут? Врач назвала лучшие способы защиты детей от комаров

Комары ориентируются прежде всего на запах человека и углекислый газ, поэтому далеко не все ловушки способны надежно защитить от укусов. Для детей наиболее эффективными мерами остаются москитные сетки, закрытая одежда и правильно подобранные репелленты. Об этом РИАМО рассказала врач-педиатр, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Алена Шабаршова.

«Эффективность ловушек зависит от их типа и условий использования. Наиболее результативными считаются устройства, которые привлекают комаров углекислым газом, теплом или специальными аттрактантами, однако они чаще используются на открытых территориях и имеют высокую стоимость», — сказала Шабаршова.

Она добавила, что световые ловушки с ультрафиолетом обычно менее эффективны именно против комаров, поскольку эти насекомые ориентируются преимущественно на запах и выдыхаемый человеком углекислый газ.

«Для защиты детей наиболее надежными средствами по-прежнему остаются москитные сетки, закрытая одежда и репелленты, разрешенные по возрасту. Стоит отметить, что средства в виде спреев и аэрозолей следует наносить преимущественно на одежду ребенка, чтобы избежать аллергических реакций», — отметила врач.

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