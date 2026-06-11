Депутат Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 14%

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что на ближайшем заседании совета директоров Банк России пойдет на понижение ключевой ставки на 0,5% — до 14%. Такое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости .

По словам депутата, у регулятора накоплены серьезные аргументы в пользу такого решения.

Аксаков напомнил, что главным ориентиром для Центробанка при определении ключевой ставки служит инфляция. За последнюю неделю она прибавила 0,07%, однако на протяжении двух предыдущих недель демонстрировала отрицательную динамику.

Если суммировать показатели за три недели, то в целом рост цен остается в минусе. Это, как полагает Аксаков, и станет для ЦБ весомым основанием смягчить денежно-кредитную политику.

Глава думского комитета добавил, что наиболее вероятный шаг снижения составит 0,5%. Вместе с тем, учитывая устойчивый отрицательный тренд инфляции, не исключается и более решительное понижение — сразу на 1%.

Аксаков пояснил, что умеренный шаг в 0,5% выглядит оправданным. Он посылает рынку сигнал, что ЦБ держит ситуацию под контролем. Но при этом не провоцирует раскручивание инфляционной спирали резкими решениями.