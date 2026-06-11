Александр Буйнов пережил инсульт
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
76-летний народный артист Александр Буйнов попал в больницу в мае с ишемическим инсультом. Он неделю находился в медучреждении, сообщает SHOT.
Медикам удалось стабилизировать состояние музыканта. Когда все показатели пришли в норму, его выписали домой.
Буйнову посоветовали ограничить физическую активность и больше отдыхать.
Несмотря на болезнь, Буйнов уже вернулся к работе. Сразу после выписки он начал сочинять новую композицию и иногда выходит на сцену.
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