Александр Буйнов пережил инсульт

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76-летний народный артист Александр Буйнов попал в больницу в мае с ишемическим инсультом. Он неделю находился в медучреждении, сообщает SHOT .

Медикам удалось стабилизировать состояние музыканта. Когда все показатели пришли в норму, его выписали домой.

Буйнову посоветовали ограничить физическую активность и больше отдыхать.

Несмотря на болезнь, Буйнов уже вернулся к работе. Сразу после выписки он начал сочинять новую композицию и иногда выходит на сцену.

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