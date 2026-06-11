Эпоха накопительства закончилась: вещи перестали делать людей счастливее

Стремление покупать все больше вещей постепенно теряет привлекательность для многих людей. На смену культуре накопления приходит желание получать эмоции без лишних трат и захламления пространства. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

Раньше сама покупка воспринималась как источник радости и способ повысить качество жизни. Однако со временем многие столкнулись с обратным эффектом: после кратковременного удовольствия приходило разочарование от потраченных денег и понимание, что очередная вещь оказалась не такой уж нужной.

«Время вещизма закончилось. Потребительство, обладание огромным количеством вещей уже не приносит удовольствия. Более того, когда человек предвкушает покупку, а потом ее совершает, дофамина уже меньше. А когда видит, что вещь не носится или не нужна, происходит ровно наоборот — расстройство и переживание по поводу потраченных денег», — отметила Гладких.

Она добавила, что поэтому все большую популярность приобретают способы получить приятные эмоции без фактических покупок. Человеку важно испытать ощущение выбора, почувствовать себя особенным или успешным, но при этом избежать финансовых последствий.

Ранее The Korea Times сообщили, что зумеры стали активно пользоваться «сайтами для дофамина», чтобы быстро получить положительные эмоции. Это сайты с фейковыми доставками — там можно набрать корзину, сделать заказ, но доставки не будет, и деньги не спишутся.

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