сегодня в 08:27

Силы ПВО ликвидировали 330 беспилотников над регионами России за ночь

Минобороны России сообщило о пресечении масштабной попытки атаки ВСУ с применением 330 БПЛА. Беспилотники были самолетного типа.

С 20:00 10 июня до 07:00 11 июня дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы 330 украинских дронов.

Воздушные цели уничтожались над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей.

Кроме того, средства ПВО сработали в Краснодарском крае, Московском регионе, Республике Крым, над Черным и Азовским морями.

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