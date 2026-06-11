Свидание для новичков: как собрать первую анкету на сайте знакомств

После школы или вуза круг общения меняется: кто-то уезжает в другой город, кто-то уходит в работу, и привычная компания распадается. Тогда многие впервые открывают приложение для знакомств и теряются — какое фото поставить, что написать о себе, как начать переписку. О том, чем дейтинг новичков отличается от взрослой аудитории, как собрать первую анкету и как вести себя безопасно, рассказала РИАМО PR-директор сервиса онлайн-знакомств Mamba Наталья Красильникова.

Зачем молодежь идет в приложения для знакомств

По данным Mamba, пользователи 18–23 лет составляют около 7,5% аудитории сервиса. После школы у молодых людей обычно хватает возможностей знакомиться вживую: в университете, через друзей или на вечеринках. В приложения для знакомств чаще приходят те, кому по разным причинам сложнее заводить новые знакомства офлайн.

Для большинства молодежи дейтинг — это ежедневная игра, общение и проверка привлекательности. В крупных городах о серьезных отношениях задумываются редко: девушки 18–23 чаще ищут дружбу и позитивное общение, а парни — флирт.

Иначе ведет себя молодежь из регионов. Переехав учиться в Москву, такие пользователи, по статистике, на 50% чаще указывают, что ищут серьезные отношения. Сказывается традиционное воспитание и сам стресс переезда: новый город, нет привычного круга, вокруг конкуренция и одиночество. Отношения становятся способом быстрее почувствовать опору.

Как собрать первую анкету

Одна из самых частых ошибок новичков — попытка казаться лучше, чем они есть на самом деле. Обычно лучше работают анкеты, в которых виден живой человек. При знакомстве первое внимание почти всегда привлекают фотографии. Выигрывают:

четкое фото с открытым лицом при нормальном свете;

естественная улыбка или спокойное выражение;

кадры из реальной жизни, не только селфи;

одно-два фото про образ жизни: прогулка, спорт, путешествие, кафе;

снимки без тяжелых фильтров.

Описание стоит сделать теплым и живым: коротко рассказать, чем увлекаетесь и какого человека ищете. Негатив лучше убрать совсем — формулировки в духе «без драм» или «не выносите мозг» отпугивают или же притягивают агрессию.

Также полезно рассказать о своих интересах: спорте, концертах, путешествиях, кино или других увлечениях. В Mamba для этого есть система хэштегов, но несколько деталей о себе стоит добавить и в описание анкеты. Хорошо работает и легкий юмор — он помогает сделать профиль более живым и запоминающимся.

Что писать про учебу

Учебу в анкете упоминать можно, но важно, как именно. Формулировок вроде «просто студент» или «бедный студент» лучше избегать: они производят ненадежное впечатление и могут оттолкнуть, особенно девушек 22–27 лет.

Лучше написать конкретнее: «учусь на архитектора», «молодой айтишник», «работаю и учусь». Такие детали вызывают больше доверия, дают ощущение стабильности и будущего.

Типичные ошибки на старте

У парней и девушек ошибки разные. Молодые мужчины часто пытаются казаться круче и богаче, чем есть: дорогие чужие машины, выдуманные доходы, образ «альфа-самца». Со стороны это выглядит неубедительно и порой смешно. Сюда же — попытки знакомиться с женщинами 40+ по мотивам соцсетей, где взрослые женщины будто бы только и ищут молодых. По статистике Mamba, около 95% таких попыток заканчиваются ничем.

У девушек ситуация обратная. Лайки и сообщения сыплются ежеминутно, и многие занимают выжидательную позицию — листают входящий поток и ничего не выбирают. Так дейтинг превращается в бесконечную ленту случайного внимания. Помогает простое решение: настраивать фильтры, самой лайкать, отвечать на сообщения и выбирать.

Что нельзя выкладывать и как готовиться к встрече

В Mamba телефон и ссылки на соцсети нельзя опубликовать в анкете, они скрываются автоматически. Но и в переписке не стоит торопиться с личными данными в первые дни, даже если собеседник кажется приятным.

Лучше не отправлять сразу:

номер телефона и личные мессенджеры;

домашний адрес и привычные маршруты;

данные о доходах;

фотографии документов.

Стоит насторожиться, если человек торопит, давит или быстро тянет в другой мессенджер.

К первой встрече тоже лучше подойти спокойно. Нужно выбрать людное место — кафе, парк, торговый центр и не соглашайтесь сразу на уединенные локации. Предупредите друзей, куда идете, добирайтесь сами и следите за напитками. И не стесняйтесь отменить встречу в любой момент, если стало некомфортно: перестраховаться здесь нормально.

Главное для старта

Дейтинг — это опыт общения, и относиться к нему как к экзамену не стоит. Романтического опыта у новичков мало, поэтому игнор, отказ или неловкое свидание переживаются остро. Через это проходят почти все.

Главное не торопиться, не привязываться после пары переписок и не мерить свою ценность числом лайков. Приложение помогает только сделать первый шаг. Все интересное начинается уже при встрече.

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