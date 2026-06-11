сегодня в 10:11

Мужчина открыл огонь из-за громкой музыки и застрелил человека под Красноярском

В поселке Канифольный Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края 51-летний мужчина открыл стрельбу по компании из-за громкой музыки. Об этом в ВК сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Один человек погиб. Еще трое получили огнестрельные ранения.

Конфликт произошел в ночь с 10 на 11 июня возле магазина на улице Школьной. Компания, состоящая из 39-летней женщины и троих мужчин в возрасте 38 и 40 лет, слушала музыку. Подозреваемому показалось, что люди делали это слишком громко. Началась ссора, фигурант схватился за охотничье ружье.

Злоумышленник сделал несколько выстрелов в сторону отдыхавших. Когда пострадавшие попытались уехать на машине, мужчина продолжил стрелять вслед.

Одна из пуль попала 38-летнему мужчине в грудь. Он погиб на месте. Женщина и двое мужчин 40 лет также получили огнестрельные ранения различных частей тела, их госпитализировали.

Подозреваемого уже задержали. Следствие будет просить суд отправить его под стражу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.