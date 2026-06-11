«Авито Путешествия», Минэкономразвития и ЦСР будут продвигать «Золотое кольцо»

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» технологическая платформа «Авито Путешествия», Минэкономразвития России и центр стратегических разработок (ЦСР) подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на продвижение и популяризацию туристского маршрута «Золотое кольцо», сообщает пресс-служба платформы.

Маршрут в следующем году отмечает свое 60-летие.

В рамках соглашения Минэкономразвития и ЦСР будут координировать всю работу, связанную с юбилейными мероприятиями, которые будут проходить на протяжении всего 2027 года. «Авито Путешествия» выступает партнером «Золотого кольца» и возьмет на себя коммуникационную и организационную поддержку юбилейных инициатив.

«Для нас большая честь быть партнером инициативы, которая реализуется на федеральном уровне и по прямому поручению президента. Национальный туристический маршрут „Золотое кольцо“ уже знают и любят миллионы людей по всей стране. Сервис „Авито Путешествия“ поможет с продвижением и организационной поддержкой, чтобы каждый, кто хочет увидеть древние города России, мог легко спланировать поездку, найти жилье и получить всю необходимую для путешествия информацию», — сказал управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

На сегодняшний день «Золотое кольцо» чаще выбирают для коротких и спонтанных поездок. Больше половины всех бронирований приходится на два самых популярных города — Нижний Новгород и Ярославль, а топ-6 городов собирают 82% спроса.

Генеральный директор ЦСР Павел Смелов выразил уверенность, что активное вовлечение бизнеса в совместные проекты и проведение юбилейных мероприятий даст толчок развитию туризма, появлению новых объектов и точек притяжения, повысит интерес к истории своей страны.

«Использование бренда „Золотое кольцо“ региональными производителями усилит внимание к локальным продуктам и услугам. Главный результат, который хочется получить, это не просто празднование юбилея, а растущий туристический поток наших граждан и иностранцев в регионах проекта», — считает он.

Соглашение вступает в силу 10 июня 2026 года и действует в течение двух лет с возможностью автоматической пролонгации. Первые шаги стороны сделают уже в ближайшее время: в течение семи рабочих дней они назначат ответственных и создадут совместную рабочую группу.