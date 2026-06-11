Летчики-испытатели в России получают пенсию 168 тыс рублей

Экономист Балынин: выплаты летчикам в России выросли на 12,06% за год

Средняя пенсия летчиков-испытателей в России на 1 января 2026 года достигла 168 097,6 рубля. Таких пенсионеров около 1 тыс., сообщает Газета.ru .

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что такие пенсионеры живут в основном в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростовской области.

По словам Балынина, годом ранее средняя пенсия летчиков-испытателей составляла 150 010,3 рубля. За год она выросла на 18 087,3 рубля, или на 12,06%. За два года прибавка составила 28 795,8 рубля, а с 1 января 2022 года — 56 966,8 рубля.

Страховая пенсия по старости назначается летчикам-испытателям независимо от возраста при наличии 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и нужного стажа: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При уходе с летной работы по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно.

Балынин добавил, что пенсия за выслугу лет назначается при стаже 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. По данным Социального фонда РФ, средняя пенсия россиян в апреле 2026 года составила 25 397 рублей.

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