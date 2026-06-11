Названы новые пункты в договоре купли-продажи жилья после «Схемы Долиной»

Риелтор Наталья Перескокова пояснила: в договоре указывают предмет сделки, собственника и продавца, основание продажи, порядок расчетов и наличие ипотеки. Обычно деньги проводят через аккредитив или безопасный счет.

По словам эксперта, продавец должен подтвердить, что в квартире никто не зарегистрирован и нет лиц с правом пожизненного проживания. В договор также вносят заверение, что сделка не связана с обманом, а продавец намерен получить деньги и после продажи утратит права на жилье. Отдельно прописывают, что он не будет перечислять деньги третьим лицам для помощи правоохранительным органам.

«Из обязательного еще прописываем, что продавец обязуется не ухудшать объект недвижимости с момента заключения договора, он не признан банкротом и не планирует банкротиться в ближайшее время», — заключила Наталья Перескокова в эфире радио Sputnik.

«Эффектом Долиной» называют схему на рынке недвижимости после дела певицы Ларисы Долиной. Летом 2024 года она продала квартиру Полине Лурье, затем заявила о мошенниках. Сделку признали недействительной, но 16 декабря 2025 года Верховный суд России признал право собственности за покупательницей.

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