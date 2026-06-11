В Москве продлили «оранжевый уровень» опасности из-за жары до 32 градусов

Синоптики почти на сутки продлили в Москве «оранжевый уровень» погодной опасности. Предупреждение действует до 18 часов 13 июня. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России.

В столице ожидается сильная жара — днем воздух прогреется до 30–32 градусов. Кроме того, до 13 июня до 21:00 местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс). Это означает, что любая искра или непотушенный окурок могут привести к серьезному возгоранию.

Днем 13 июня в Москве возможны резкие изменения погоды. С 09:00 и до 22:00 местами прогнозируются ливни, грозы, а в отдельных районах — град. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Синоптики призывают жителей и гостей столицы быть внимательными и по возможности оставаться в помещении во время непогоды.

В Московской области объявлен «желтый уровень» погодной опасности — он менее высокий, но также требует осторожности. До 12 июня до 21:00 в отдельных районах региона в дневные часы ожидаются кратковременные дожди и грозы. А днем 13 июня с 09:00 до 22:00 по области возможны ливни, грозы, местами град и порывы ветра до 17 метров в секунду. Пожарная опасность местами сохранится на высоком уровне (4 класс) до полуночи 14 июня.

Водителей и пешеходов просят соблюдать меры предосторожности: не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, избегать нахождения на открытых пространствах во время грозы, а также не разводить костры и не сжигать мусор на дачных участках. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру «112».

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