«Сделал каляку-маляку»: Киркоров пошутил про свой новый нос
Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров шуткой прокомментировал информацию о том, что он сделал пластику носа, сообщает Super.ru.
Актриса и телеведущая Алла Михеева на премии «Тэфи» спросила у артиста, когда он в последний раз делал «каляки-маляки». Киркоров отметил, что не устает заниматься этим «в своем стиле».
«Вот недавно сделал нос. Видишь, какая красота неземная? Нравится?» — сказал он, отвечая на вопрос Михеевой.
Ранее пользователи Сети и журналисты обратили внимание на изменения во внешности Киркорова. 59-летнего артиста заподозрили в ринопластике.
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