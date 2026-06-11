«Сделал каляку-маляку»: Киркоров пошутил про свой новый нос

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Певец Филипп Киркоров шуткой прокомментировал информацию о том, что он сделал пластику носа, сообщает Super.ru .

Актриса и телеведущая Алла Михеева на премии «Тэфи» спросила у артиста, когда он в последний раз делал «каляки-маляки». Киркоров отметил, что не устает заниматься этим «в своем стиле».

«Вот недавно сделал нос. Видишь, какая красота неземная? Нравится?» — сказал он, отвечая на вопрос Михеевой.

Ранее пользователи Сети и журналисты обратили внимание на изменения во внешности Киркорова. 59-летнего артиста заподозрили в ринопластике.

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