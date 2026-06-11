Коллеги забили тревогу: кем была погибшая под колесами автобуса в Екатеринбурге

Установлена личность одной из жертв дорожно-транспортного происшествия с автобусом, произошедшего возле храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга Свердловской области. Одной из погибших оказалась 42-летняя местная жительница Екатерина С., сообщает e1.ru .

Утром сотрудники компании, где она работала в дистанционном формате, забили тревогу. Женщина славилась пунктуальностью, но в назначенное время не вышла на связь и не отвечала на телефонные звонки.

Вместе с екатеринбурженкой на месте аварии погиб ее младший девятилетний сын.

Трагическую информацию журналистам официально подтвердил супруг погибшей. Мужчина пояснил, что в момент трагедии находился в отпуске вместе со старшим сыном.

По его словам, жена вместе с младшим ребенком возвращались из театра. Они находились на остановке общественного транспорта в ожидании троллейбуса, чтобы доехать до микрорайона ВИЗ, когда в них врезался автобус. По факту смертельной аварии правоохранительные органы проводят комплекс следственных мероприятий.

Смертельное ДТП произошло вечером 10 июня. Легковой автомобиль и автобус столкнулись из-за того, что последний проехал на красный свет. Общественный транспорт протаранил толпу и убил четверых, в том числе ребенка. Пострадали пятеро.

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