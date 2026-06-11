Задавивший людей в Екатеринбурге автобус проехал перекресток на красный свет

Вечером 10 июня на пересечении улиц 8 Марта и Малышева в Екатеринбурге легковой автомобиль и автобус столкнулись из-за того, что последний проехал на красный свет. ДТП привело к тому, что автобус протаранил толпу и убил 4 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Свердловской области.

ДТП с автобусом произошло вечером 10 июня. Транспортное средство протаранило толпу и храм в Екатеринбурге. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Пострадали пятеро.

Следствие установило, что 49-летний иностранец за рулем маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора. Именно этот маневр, по версии следователей, привел к столкновению и последующему наезду на пешеходов. Водителю грозит уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Помимо мужчины, под стражу взят 43-летний директор транспортной компании, которой принадлежит автобус. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как полагает следствие, руководитель предприятия систематически нарушал правила выпуска транспорта на линию. Он плохо контролировал техническое состояние автобусов, не обеспечивал надлежащий медосмотр водителей перед рейсами и не следил за соблюдением режима труда и отдыха сотрудников.

Обоих фигурантов уже задержали. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

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