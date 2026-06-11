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До 5 выросло число пострадавших после наезда автобуса на толпу в Екатеринбурге

Число пострадавших в результате наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге увеличилось до пяти человек. Двоих после оказания помощи отправили домой, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Об этом сообщает РИА Новости .

Сотрудники 23-й и 24-й городских больниц Екатеринбурга предварительно диагностировали у доставленных пациентов переломы, ушибы и гематомы. Два человека покинули медучреждения после процедур.

Вечером 10 июня автобус протаранил толпу и въехал в храм в Екатеринбурге. Транспортное средство оказалось на тротуаре и сбило людей. Погибли 4 человека, среди них — ребенок.

У компании, чей водитель попал в ДТП, обнаружили 11 нарушений. Их выявили еще в 2021 году.

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