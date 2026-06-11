Врач назвал опасные для доставки летом продукты

В эфире радио Sputnik Сергей Вялов посоветовал при доставке обращать внимание на время в пути и температуру продуктов. По его словам, даже при наличии холодильников у курьеров условия хранения в жару соблюдаются не всегда.

Врач отметил, что риск касается и готовых блюд. Холодная еда должна оставаться холодной, горячая — горячей. При нарушении сроков транспортировки отравиться можно любым блюдом.

Вялов добавил, что покупатель не всегда может проверить, когда еду приготовили. Дата на упаковке может быть указана формально, поэтому часть ответственности остается на производителе.

Особенно осторожно врач рекомендовал относиться к еде по акции с пометкой «последний день». Такие продукты часто подходят к концу срока годности и стоят дешевле, но риск пищевого отравления у них выше.

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