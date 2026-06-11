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В Подольске к акции «Стань донором крови» присоединились более 150 человек

С 8 июня в Подмосковье проходит масштабная кампания по сдаче крови. Ее организовали региональные министерства информации и здравоохранения ко Дню России и Международному дню донора. Среди участников — не только жители Подольска, но и гости из Ленинского округа, Красногорска, Ступина и Домодедова, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале .

Акция объединила студентов, сотрудников предприятий и волонтеров — всех, кто готов помочь.

В подразделении «Подольск» Московского областного центра крови добровольцев сопровождают на каждом этапе, а после процедуры их ждет горячий обед и памятные браслеты.

Среди участников много молодых доноров. Например, студентка колледжа «Парус» Елена Ларина наконец осуществила свою давнюю мечту.

«С 13 лет хотела стать донором, но не подходила по возрасту и весу. Теперь все получилось, и особенно важно, что я пришла вместе с мамой — она меня поддержала», — сказала она.

Акция продолжается. Сдать кровь можно 11 июня с 8:00 до 13:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, 9, станция переливания крови.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.