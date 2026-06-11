Врач назвала самые опасные витамины и БАДы для самолечения

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина предупредила об опасности бесконтрольного приема популярных добавок. В список вошли витамин D, железо, хлорофилл, витамин А и цинк, сообщает Газета.ru .

Хайкина отметила, что витамин D часто принимают без анализов, хотя он накапливается в организме. Неверная дозировка может вызвать слабость, тошноту, нарушения сердечного ритма и повышение кальция в крови.

Врач назвала железо одной из самых опасных добавок для самолечения. Люди нередко связывают усталость с его дефицитом, но избыток железа может повреждать печень, усиливать окислительный стресс и накапливаться в тканях. Перед приемом нужно знать уровень ферритина и показатели общего анализа крови.

Специалист также предупредила о хлорофилле: многие жидкие формы содержат медь, избыток которой токсичен для печени и нервной системы. Витамин А при избытке может вызвать головные боли, сухость кожи, проблемы с печенью и костной тканью.

Цинк полезен только в разумных количествах. Высокие дозы могут вызвать тошноту, боли в животе, головные боли, снижение уровня «хорошего» холестерина, сбои иммунитета и дефицит меди.

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