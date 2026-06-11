«Оземпик» может повысить шанс нежелательной беременности

Препараты с семаглутидом могут вернуть фертильность женщинам с ожирением. Причина связана со снижением веса, а не с прямым действием лекарства, сообщает «Вечерняя Москва» .

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что агонисты ГПП-1, включая «Оземпик» и аналоги с семаглутидом, могут повышать фертильность у женщин с ожирением.

«У женщин с ожирением часто наблюдается инсулинорезистентность, которая нарушает гормональный фон и препятствует овуляции. Препараты на основе семаглутида способствуют похудению. А когда уходит лишний вес, нормализуется уровень инсулина и восстанавливается гормональный баланс. Восстановление нормального цикла и овуляции возвращает женщине способность к зачатию. Таким образом, беременность становится возможной», — рассказала Соломатина.

Эксперт подчеркнула, что тот же эффект возможен после диеты или спорта: важен не способ, а снижение массы тела. Нормальный вес также улучшает работу сердца, кишечника и эндокринной системы.

Соломатина добавила, что похудение восстанавливает репродуктивную функцию и у мужчин. По данным DSM Group, в 2025 году россияне потратили на препараты от ожирения 44,6 млрд рублей, на 150 процентов больше, чем годом ранее.

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