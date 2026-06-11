Петербургские ученые отключили у кур ген главного аллергена

Аллергия на куриный белок есть примерно у двух процентов детей. Главный аллерген — овомукоид: он не разрушается при варке и жарке.

Специалисты СПбГУВМ использовали генетический редактор CRISPR/Cas9. Он находит нужный участок ДНК и делает точечный разрез, после чего ген перестает работать, а белок не синтезируется. Чтобы признак передавался потомству, изменение вносят в примордиальные половые клетки — предшественники яйцеклеток и сперматозоидов.

Так у кур можно выключить ген, отвечающий за производство овомукоида. Птицы с таким изменением несутся в обычном режиме, но их яйца не содержат аллергенного белка. Белок становится чуть жиже, однако на пищевых свойствах это почти не сказывается.

«Редактирование генома открывает возможности, которых у классической селекции никогда не было. Мы можем точечно менять один конкретный ген, не затрагивая остальное. В случае с овомукоидом это означает, что яйцо остается яйцом — с теми же питательными свойствами, — но без белка, который провоцирует аллергическую реакцию», — рассказал профессор, заведующий кафедрой СПбГУВМ Александр Сухинин.

Клинические испытания гипоаллергенных яиц на людях пока не проводились. Главное препятствие сейчас связано с регулированием: во многих странах генетически измененные животные в пищевой цепочке требуют отдельного государственного одобрения.

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