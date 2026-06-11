РФ потребует от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО

Замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что Москва намерена потребовать от генсекретаря ООН Антониу Гутерриша исключить Россию из так называемого черного списка. Доклад с обвинениями в адрес военных РФ в якобы сексуальном насилии над гражданскими и военными Украины появился в секретариате всемирной организации.

В документе, который подготовил глава ООН, речь идет о сексуальном насилии в зоне СВО. Россию туда внесли впервые — якобы из-за причастности отечественных военнослужащих к подобным преступлениям в отношении украинских пленных и гражданского населения.

Как сказал Алимов в интервью РИА Новости, дипломаты продолжат диалог с Гутерришем, чтобы донести свою позицию и добиться отзыва решения. Замминистра подчеркнул, что все обвинения против России строятся на слухах и дезинформации, которую Киев предоставляет в ООН. Никаких конкретных подтверждающих материалов российской стороне так и не предоставили.

Сам Алимов сомневается, что требования к нынешнему генсеку принесут результат. По его мнению, Гутерриш в последние месяцы работы просто выполняет политический заказ. Основную ставку в Москве делают на следующего руководителя ООН.

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