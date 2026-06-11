«Газель» полностью выгорела на СВХ в Москве — видео
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В районе Ховринского путепровода на Северо-Восточной хорде в Москве вспыхнул грузовик. Очевидцы рассказали «Осторожно, Москва», что от «Газели» практически ничего не осталось.
На месте происшествия работают экстренные службы. Данные о пострадавших уточняются.
Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях на этом участке дороги.
На опубликованном видео показано, что «Газель» стоит на обочине. Она полностью уничтожена огнем. Сотрудники МЧС тушили автомобиль. Причина возгорания неизвестна.
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