«Газель» полностью выгорела на СВХ в Москве — видео

Происшествия
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В районе Ховринского путепровода на Северо-Восточной хорде в Москве вспыхнул грузовик. Очевидцы рассказали «Осторожно, Москва», что от «Газели» практически ничего не осталось.

На месте происшествия работают экстренные службы. Данные о пострадавших уточняются.

Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях на этом участке дороги.

На опубликованном видео показано, что «Газель» стоит на обочине. Она полностью уничтожена огнем. Сотрудники МЧС тушили автомобиль. Причина возгорания неизвестна.

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