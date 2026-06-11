Иван Щербаков: четыре жилых дома в Кунцеве капитально отремонтируют

Согласованы проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов в Западном административном округе, в районе Кунцево. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта четырех многоквартирных домов в районе Кунцево. В зданиях 1976–1989 годов постройки отремонтируют кровли, обновят инженерные системы и приведут в порядок места общего пользования», — рассказал Иван Щербаков.

Работы пройдут по адресам: Рублевское шоссе, дом 83, корпуса 4 и 5, улица Маршала Тимошенко, дом 34, и Истринская улица, дом 10, корпус 2.

В здании по адресу: Рублевское шоссе, дом 83, корпус 4, перестелют кровлю и установят ограждения, восстановят защитный слой бетонных конструкций и утеплят фасад. Также специалисты отремонтируют ступени приямков, заменят зонты над вентшахтами и установят корзины для кондиционеров. Внутри обновят стояки и магистрали горячего, холодного и противопожарного водоснабжения, канализации и отопления.

В доме 83, корпус 5, на той же улице восстановят защитный слой бетонных конструкций лоджий и наружных стен, загерметизируют межпанельные швы, утеплят фасад и установят корзины для кондиционеров. Помимо этого, специалисты обновят кровлю, заменят зонты над вентиляционными шахтами и отмостку, отремонтируют плиты перекрытия и пол техподполья. Также обновят инженерные системы.

«При ремонте жилых домов на Рублевском шоссе применяется современная и хорошо зарекомендовавшая себя технология „мокрый фасад“. В ходе работ на фасады устанавливают утеплитель из минеральной ваты, производят базовое оштукатуривание и укладку сетки из стекловолокна. После конструкции оштукатуривают декоративным слоем и окрашивают поверхности», — отметил заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.

На улице Маршала Тимошенко, 34, приведут в порядок кровельное покрытие и надстройки выходов на крышу, установят металлические ограждения и устроят новые зонты над вентшахтами.

В здании по адресу: Истринская улица, дом 10, корпус 2, укрепят кирпичную кладку фасада, восстановят плиты лоджий, а также заменят гидроизоляцию и ограждение кровли. Внутри здания отремонтируют электрощитовые, системы отопления, водоснабжения, водоотведения и канализации. В завершение специалисты выполнят финишную отделку.