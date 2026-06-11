Федканал подставил школьника и выставил его виновником ДТП со сбитой женщиной

Российский школьник опубликовал в социальных сетях видео, в котором обвинил федеральный канал в распространении о нем недостоверной информации и нарушении его авторских прав. В недавнем эфире, посвященном трагической гибели женщины под колесами питбайка, редакторы без разрешения использовали личные видеоролики невиновного парня.

Блогер утверждает, что контекст программы был подан таким образом, будто именно он является виновником смертельного ДТП. Хотя на самом деле к инциденту молодой человек отношения не имеет.

О произошедшем парень узнал от шокированных родственников и знакомых. Они начали звонить ему после трансляции.

Молодой человек выразил глубокие соболезнования семье погибшей женщины. Однако резко осудил риторику гостей студии, которые на протяжении часа призывали к полному запрету двухколесного транспорта. Парень подчеркнул, что сам всегда выступает за безопасное вождение и запрет выезда на дороги для лиц младше 16 лет.

Однако, по его мнению, вместо запретов властям необходимо создавать специализированные площадки и треки, так как подросткам на питбайках попросту негде ездить. В финале своего обращения молодой человек заявил, что намерен привлечь телеканал к ответственности, и попросил у подписчиков помощи в поиске квалифицированного юриста по авторскому праву.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.