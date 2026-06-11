Прошлое не отпускает: участник банды педофилов живет в уединении в Подмосковье

Один из создателей печально известного детского порносайта «Голубая орхидея» спустя 25 лет живет в затворничестве в Подмосковье. Он пережил два инфаркта и инсульт, почти ни с кем не общается, но продолжает работать веб-дизайнером, генерировать картинки с полуобнаженными детьми и публиковать отсылки к острову Эпштейна, сообщает Baza .

В конце 1990-х мужчина участвовал в группировке, которая устраивала секс-сцены с детьми, а готовый контент продавала за границу. Этот человек — один из немногих участников группировки «Голубая орхидея», кто до сих пор жив.

Он заявил журналистам, что не хочет отвечать на вопросы о прошлом. О своей криминальной деятельности он говорит лишь: «Была какая-то история».

Соседи с ним почти не здороваются. Из квартиры мужчина выходит только на работу — он устроен в фирму, где разрабатывает сайты и занимается дизайном. Он также генерирует картинки с полуобнаженными детьми и постит отсылки к острову Эпштейна (месту, где миллиардер Джеффри Эпштейн организовывал секс-вечеринки с несовершеннолетними).

Примерно в 2009 году в город, где живет мужчина, приезжали полицейские из Самары. Они опрашивали соседей и разыскивали его. Оперативники не раскрывали детали, но одну из женщин предупредили: держать детей подальше от соседа и не оставлять их без присмотра.

Когда силовики разгромили банду «Голубая орхидея», мужчину не привлекли к ответственности. Он еще несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей, но без последствий.

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