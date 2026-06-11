Пудовкин: у Буйнова не было инсульта

Информация о том, что 76-летний народный артист России Александр Буйнов перенес ишемический инсульт и был госпитализирован, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил продюсер исполнителя Сергей Пудовкин.

По его словам, музыкант чувствует себя прекрасно. У него нет подобных проблем со здоровьем.

Ранее в прессе распространилась информация, будто бы в мае артист перенес микроинсульт, который изначально не заметил, а к медикам обратился лишь из-за общей слабости и скачков давления. Утверждалось, что врачи стабилизировали его состояние и выписали домой с рекомендацией ограничить нагрузки.

Пудовкин поблагодарил общественность за беспокойство и подчеркнул, что певец находится в отличной форме. Уже сегодня, 11 июня, Буйнов примет участие в запланированном концерте. Также он готовится к ближайшему выступлению на сцене Кремлевского дворца.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.