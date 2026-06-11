Жителям Подмосковья напомнили об оплате счетов за май до 15 июня
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
В Московской области продолжается период оплаты жилищно-коммунальных услуг. Срок оплаты квитанций за май — до 15 июня, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Оплатить коммунальные счета можно разными способами:
- бот в приложении МАХ , без регистрации и перехода на сторонние сайты.
- личный кабинет на сайте расчетного центра;
- приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- кнопка моментальной оплатына сайте мособлеирц.рф;
- электронная почта — перейти к оплате можно из письма о доставке счета.
Во всех сервисах МосОблЕИРЦ можно выбрать удобный способ оплаты без комиссии через СБП. Также оплатить счета можно банковскими картами или SberPay через сервисы МосОблЕИРЦ или в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.