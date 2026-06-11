Жителям Подмосковья напомнили об оплате счетов за май до 15 июня

В Московской области продолжается период оплаты жилищно-коммунальных услуг. Срок оплаты квитанций за май — до 15 июня, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Оплатить коммунальные счета можно разными способами:

Во всех сервисах МосОблЕИРЦ можно выбрать удобный способ оплаты без комиссии через СБП. Также оплатить счета можно банковскими картами или SberPay через сервисы МосОблЕИРЦ или в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.