ЦБ может снизить ставку на 1–2 процентных пункта 19 июня

На ближайшем заседании 19 июня Банк России может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта при условии устойчивого замедления инфляции и сохранения крепкого рубля, заявил РИАМО финтех-эксперт, управляющий партнер криптоплатформы SkyCapital Денис Балашов.

По словам эксперта, сейчас у регулятора сложилась достаточно комфортная ситуация: инфляционное давление постепенно снижается, рубль остается сильным, а кредитная активность замедляется. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Однако ЦБ, скорее всего, продолжит действовать очень аккуратно, поскольку инфляционные ожидания населения и бизнеса по-прежнему остаются повышенными. Даже если ставка будет снижена, она останется высокой по историческим меркам. Для Банка России сейчас важнее убедиться в устойчивости тренда на снижение инфляции, чем ускорять смягчение политики.

Балашов также спрогнозировал, что до конца лета более вероятен сценарий постепенного снижения ставки несколькими шагами, чем одно резкое решение.

«Именно такой подход позволит избежать избыточного давления на рубль и сохранить контроль над инфляционными процессами», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.