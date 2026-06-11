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Готовил убийство военного: ФСБ поймала агента Киева с пистолетом и глушителем

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала агента Киева, который планировал преступление на территории страны. Он должен был изъять оружие из тайника и застрелить российского военнослужащего, сообщает РИА Новости .

Мужчину 1990 года рождения задержали на территории Московского региона. Иностранец получил задание от украинских спецслужб — ликвидировать одного из военных подразделения Минобороны.

Агента забросили в Россию в феврале 2026 года. На территории страны он действовал по указанию кураторов.

«Он изъял из тайника пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

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