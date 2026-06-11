Не поделили: Сульянов обвинил Стрелец в попытке сорвать его интервью с Боней

Глава промоушена Hardcore и продюсер Анатолий Сульянов публично обратился к журналистке Надежде Стрелец в социальных сетях и обвинил в попытках заблокировать выход его нового интервью с блогером Викторией Боней. Они записали масштабный шестичасовой подкаст в Стамбуле, однако позже звезда попросила отложить релиз и удалила анонсы.

Продюсер утверждает, что причиной стали юридические угрозы со стороны Стрелец. Та ранее также сняла интервью с Боней и включила в договор пункт об «эмбарго», то есть запрете на появление в других медиа в течение трех месяцев.

Сульянов назвал это ограничение незаконным, нарушающим Конституцию РФ и ущемляющим свободу слова. Он добавил, что пытался договориться мирно и предложить интеграцию ссылок на прошлое интервью Бони у Стрелец, но не получил конструктивного ответа.

Журналистка оперативно отреагировала на обвинения в комментариях. Стрелец заявила, что Сульянов намеренно искажает факты ради хайпа. Она подчеркнула, что не может физически запретить чужой контент. В публикации интервью Сульянову отказала сама Боня, которая поняла взятые обязательства.

Она также пояснила, что условие об эксклюзивности на несколько месяцев — это стандартная практика крупного медиарынка. Стрелец привела в пример аналогичные контракты у своей коллеги Ксении Собчак. Эмбарго нужны для качественного продвижения интервью с персонажем.

Также Стрелец обвинила Сульянова в манипулятивном монтаже их телефонного разговора, удалении личной переписки и давлении на участников конфликта. Журналистка добавила, что его подкаст может спокойно выйти осенью, когда истечет законный срок эмбарго.

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