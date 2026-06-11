Медведицу Майю могли убить после скандала с волонтерами в Приморье

В Приморском крае разгорелся скандал вокруг исчезновения бурой медведицы по кличке Майя, которую много лет держали в ужасных условиях и использовали для тренировок охотничьих собак. Волонтеры приехали, чтобы спасти ее, но не смогли, сообщает Amur Mash .

Истощенная медведица годами жила на цепи в тесной клетке. После того как история получила широкую огласку, руководитель приюта Виктор отправился в Приморье, чтобы уговорить хозяина отдать Майю в Подмосковье.

Однако когда специалисты пришли осматривать вольер, медведицы на месте не оказалось. Виктор предполагает, что животное могли убить для избежания ответственности за жестокое обращение.

Такая же ситуация, по его словам, уже была в Новосибирске. После громкого скандала медведь бесследно исчез.

Виктор рассказывал в соцсетях, что потратил пять дней на оформление документов и согласование перевозки клетки с авиакомпанией. Она уже стояла в самолете. Но Майю увезли в неизвестном направлении, не дождавшись проверки условий содержания профильных органов.

Виктор подчеркнул, что официальное заключение о ненадлежащих условиях содержания дало бы законные основания для помощи животному. Но владелец, по данным местных жителей, перепрятал медведицу, и сейчас непонятно, жива ли она.

Ранее волонтеры сообщали, что 10 июня ранним утром из села Иннокентьевка Лесозаводского городского округа на грузовике в клетке вывезли бурую медведицу. Местные жители в соцсетях просили обратить внимание на судьбу косолапой, утверждая, что ее содержание вызывает шок и ужас.

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