В Приморье ищут медведицу, которую использовали для натаскивания собак

В Приморском крае разыскивают медведицу, которую пытались спасти из многолетнего заключения, где животное держат для дрессировки охотничьих собак.

Ранее жители населенного пункта Иннокентьевка в соцсетях попросили обратить внимание на судьбу медведицы, которую много лет держат в клетке и используют для натаскивания охотничьих собак. Приморцы утверждают, что условия содержания косолапого вызывают шок и ужас.

«10 июня 2026 года рано утром с села Иннокетьевка Лесозаводского городского округа, предположительно в сторону Лесозаводска, на грузовике в клетке была вывезена бурая медведица», — написала волонтер Яна в своем блоге __yana___k.

Она попросила всех неравнодушных, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении животного, сообщить по телефонам: 89147209647, 89940064445 и 89020503037. По словам волонтера, медведю грозит реальная опасность.

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