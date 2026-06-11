Багреева: Москва проводит сессии с бизнесом для анализа кадровой потребности

Серия отраслевых стратегических сессий с бизнесом для подготовки прогноза потребности экономики в кадрах до 2033 года была запущена в столице, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина правительство страны совместно с регионами каждый год актуализирует 7-летний прогноз потребности экономики в кадрах.

«Результаты играют ключевую роль в определении направлений обучения в вузах и колледжах по востребованным бизнесом специальностям и профессиям. В этом году Москва впервые проводит серию стратегических сессий с представителями различных отраслей, чтобы обсудить напрямую с бизнесом тенденции в секторах экономики, потребность в кадрах, которую испытывают компании, запросы работодателей к новым сотрудникам и их навыкам, к программам подготовки и переподготовки кадров. Такие мероприятия повысят качество формирования прогноза, а значит, помогут более адресно готовить специалистов под потребности экономики», — сказала Мария Багреева.

Первая стратегическая сессия — «Лаборатория розничной торговли» — была посвящена кадровым запросам московского ретейла. Ее участниками стали представители крупнейших работодателей отрасли в Москве, а также экспертного и научного сообщества.

Мария Багреева отметила, что розничная торговля — одна из крупнейших отраслей экономики Москвы по занятости: по итогам прошлого года в ней работали свыше 830 тыс. человек, или почти 10% от общего числа занятых в мегаполисе.

«Последние семь лет мы наблюдаем устойчивую трансформацию отрасли: на фоне автоматизации и цифровизации, а также активного развития онлайн-торговли происходит снижение числа сотрудников — с 2019 года оно уменьшилось на 208 тысяч человек. При этом кадровые изменения наглядно отображают ключевые тенденции развития отрасли: на фоне сокращения персонала операционного ретейла и по ряду офисных направлений отмечается рост числа работников в таких направлениях розницы, как электронная коммерция и доставка, логистика и складской персонал, ИТ, собственное производство готовой еды. За пять лет количество занятых в этих сегментах выросло примерно на 42 тысячи человек», — уточнила вице-мэр.

Участники стратегической сессии провели серию тематических дискуссий, посвященных ключевым трендам развития отрасли в продовольственной и непродовольственной рознице, текущей и перспективной занятости, трансформации основных востребованных специальностей, источникам роста производительности труда, запросам отрасли на программы дополнительного образования.

«Очень важно, чтобы любое экономическое планирование на уровне государства проходило в тесном контакте с бизнесом. Потому что одно дело те представления о будущем, которые имеют руководители ведомств, и совершенно другое — то, что имеет бизнес. И без подобного рода консультаций, кажется, ни один достоверный прогноз не может быть сформирован», — сказал старший управляющий директор — руководитель центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников.

Помимо этого, дискуссии с бизнесом помогают строить более точные прогнозы и качественно дополнять результаты исследований и опросов, уверен зам директора Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ВНИИ труда Александр Сафонов.

«Мы не просто сидим у себя в кабинете и что-то считаем, мы общаемся вживую, и это дает более полное представление о том, что на самом деле происходит», — подчеркнул эксперт.

По его словам, без такого рода мероприятий эта картина не сложилась бы.

«Любые отраслевые мероприятия важны, поскольку позволяют определить ключевые вызовы, которые стоят перед отраслью. И очень хорошо, что Правительство Москвы держит руку на пульсе, пытается понять первоочередные задачи индустрии. Мы уверены в том, что в ближайшее время будут приняты регуляторные решения, которые позволят преодолеть те проблемы, которые были озвучены на стратегической сессии», — подчеркнул вице-президент компании «М.Видео» Тагир Калимуллин.

Всего в городе пройдет около 20 стратегических сессий по ключевым отраслям столичной экономики. Их результаты используют для подготовки прогноза потребности московской экономики в кадрах до 2033 года. Кроме того, эти данные будут полезны для «Стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года», которую сейчас готовит Правительство России.