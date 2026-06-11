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Фасад в труху: видео с поврежденной из-за атаки ВСУ многоэтажкой в Краснодаре

У дома выбиты окна. Пожар произошел в двух квартирах.

На опубликованном видео показано, что здание получило сильные повреждения. Во многих квартирах вылетели стекла. Некоторые части фасада вырваны.

Обломки БПЛА ВСУ упали на дом в Краснодаре ночью. Начался пожар. Были ранены несколько человек. В Северском районе повреждены частные дома и пострадал один житель.

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