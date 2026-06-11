Фасад в труху: видео с поврежденной из-за атаки ВСУ многоэтажкой в Краснодаре
Фото - © Оперативный штаб Краснодарского края
Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал кадры последствий атаки БПЛА ВСУ. Сильные повреждения получило многоэтажное здание.
У дома выбиты окна. Пожар произошел в двух квартирах.
На опубликованном видео показано, что здание получило сильные повреждения. Во многих квартирах вылетели стекла. Некоторые части фасада вырваны.
Обломки БПЛА ВСУ упали на дом в Краснодаре ночью. Начался пожар. Были ранены несколько человек. В Северском районе повреждены частные дома и пострадал один житель.
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